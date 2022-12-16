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22 минуты назад

Китай успешно запустил спутник Shiyan-21 для экспериментов на орбите

ТАСС

Китай в пятницу успешно вывел на орбиту спутник Shiyan-21, который будет использоваться для проведения научно-технических экспериментов. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Китай успешно запустил спутник Shiyan-21 для экспериментов на орбите
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, запуск Shiyan-21 был осуществлен в 14:17 по пекинскому времени (09:17 мск) при помощи ракеты CZ-11 с космодрома Сичан, расположенного на юго-западе страны. Он стал 456-м для носителей этой серии.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализовывают проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР, которая вскоре должна заработать в штатном режиме.

В 2021 году Китай осуществил 55 космических запусков, поставив национальный рекорд. По данному показателю КНР обошла США, заняв первое место в мире.

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