Китай успешно запустил спутник Shiyan-21 для экспериментов на орбите

Китай в пятницу успешно вывел на орбиту спутник Shiyan-21, который будет использоваться для проведения научно-технических экспериментов. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, запуск Shiyan-21 был осуществлен в 14:17 по пекинскому времени (09:17 мск) при помощи ракеты CZ-11 с космодрома Сичан, расположенного на юго-западе страны. Он стал 456-м для носителей этой серии.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализовывают проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР, которая вскоре должна заработать в штатном режиме.