Ученые нашли в темном шоколаде токсичные металлы

В темном шоколаде были обнаружены токсичные металлы, выяснили ученые из американской некоммерческой организации Consumers Union (Союз потребителей). Результаты опубликованы в журнале Consumer Reports.

Исследователи проверили 28 разных плиток шоколада, включая продукцию компаний Hershey's, Lindt и Tony's Chocolonely. Во всех образцах они нашли свинец и кадмий, в 23 (82%) плитках уровни свинца оказались в два с половиной раза выше нормы, а кадмия — в три раза выше.

Согласно американским стандартам, нормой является 0,5 мкг свинца и 4,1 мкг кадмия в день. Именно такая концентрация не вредна для человека.

Кадмий — это содержащийся в почве природный элемент, который иногда поглощается корнями растений и попадает в какао-бобы. Свинец же попадает в бобы через воздух — плод сушится на открытом воздухе, а металл разносится ветром по окрестностям.

Эти металлы, попадая в организм человека в больших концентрациях (человек должен съесть больше одной плитки шоколада в день), вызывают проблемы с памятью, рак, развитие депрессии, раннюю смерть и другие недуги.