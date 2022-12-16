В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
1 час назад

Ученые нашли в темном шоколаде токсичные металлы

Газета.Ru

В темном шоколаде были обнаружены токсичные металлы, выяснили ученые из американской некоммерческой организации Consumers Union (Союз потребителей). Результаты опубликованы в журнале Consumer Reports.

Исследователи проверили 28 разных плиток шоколада, включая продукцию компаний Hershey's, Lindt и Tony's Chocolonely. Во всех образцах они нашли свинец и кадмий, в 23 (82%) плитках уровни свинца оказались в два с половиной раза выше нормы, а кадмия — в три раза выше.

Согласно американским стандартам, нормой является 0,5 мкг свинца и 4,1 мкг кадмия в день. Именно такая концентрация не вредна для человека.

Кадмий — это содержащийся в почве природный элемент, который иногда поглощается корнями растений и попадает в какао-бобы. Свинец же попадает в бобы через воздух — плод сушится на открытом воздухе, а металл разносится ветром по окрестностям.

Выявлены причины древнего глобального потепления

Эти металлы, попадая в организм человека в больших концентрациях (человек должен съесть больше одной плитки шоколада в день), вызывают проблемы с памятью, рак, развитие депрессии, раннюю смерть и другие недуги.

Однако даже низкие уровни воздействия кадмия связаны с риском развития рака почек и повышения хрупкости костей. У детей могут возникнуть проблемы с поведением и обучением.

Наука и техника,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители