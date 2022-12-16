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52 минуты назад

Российский космический Интернет будет стоить «копейки» на фоне Starlink Илона Маска

Ferra.ru

Уже не первый месяц российские эксперты говорят о перспективах российского аналога Starlink. Теперь же подробностями проекта поделился глава спутниковой системы «Гонец» Павел Черенков.

Российский космический Интернет будет стоить «копейки»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам руководителя, стоимость услуг спутниковой связи в России будет сопоставима с мобильной. Речь идёт о космическом Интернете, который будет запущен в рамках программы Сфера.

Он отметил, что отечественный аналог Starlink и OneWeb должен обеспечить клиентов абонентской аппаратурой по «оптимальной и приемлемой цене». Тот же терминал системы обойдётся пользователю «в единицы тысяч рублей». Для сравнения, терминал Starlink стоит около 40 000 рублей.

Что касается требований к конечной услуге и абонентскому оборудованию, наша позиция простая: конечные сервисы, которые будут предоставляться системой спутниковой связи, должны быть сопоставимы по стоимости с услугами, предоставляемыми в сотовых сетях. Павел Черенков

Вместе с тем он заявил, что ежемесячная и ежегодная платы за услуги будет зависеть от тарифа.

Наука и техника,Павел Черенков,OneWeb,
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