Инсайдеры полностью рассекретили новый "бизнесфон" от Motorola

Компания Motorola (принадлежит Lenovo) готовится к запуску смартфона ThinkPhone, ориентированного на бизнес-сегмент рынка. Эксклюзивные изображения и характеристики "бизнесфона" были опубликованы на портале The Tech Outlook.

Фото: thetechoutlook.com thetechoutlook.com

Размеры устройства - 158,7 x 74,4 x 8,3 мм, вес - 189 граммов. В качестве процессора устройства выступит SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1. На выбор будут доступны две версии гаджета — 8/128 и 12/256 ГБ. Смартфон будет оснащен POLED-экраном на 6,6 дюйма с разрешением 2400х1080 пикселей. ThinkPhone получит тройную основную камеру с датчиками 50 Мп, 13 Мп и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп.

Аккумулятор новинки будет вмещать в себя 5000 мАч, а мощность проводной зарядки составит 68 Вт. Заявлена поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт. Ожидается, что релиз Motorola ThinkPhone состоится в 2023 году.