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1 час назад

Ученые рассказали о крупнейшем в истории наблюдений землетрясении на Марсе

Газета.Ru

В американском журнале геонауки вышла научная статья о крупнейшем землетрясении на Марсе. Оно произошло 4 мая.

Ученые рассказали о крупнейшем в истории наблюдений землетрясении на Марсе
Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSSNASA/JPL-Caltech/MSSS

Согласно анализу исследователей, толчки по крайней мере в пять раз были мощнее прошлого самого значимого сейсмособытия, говорится в материале на портале Phys.org.

"Это, безусловно, было величайшее землетрясение, которое мы видели", - указал ведущий автор работы и планетолог из Института физических исследований мира в Париже Таичи Кавамура.

Землетрясение было зафиксировано сейсмометром на борту InSight Mars Lander NASA. Оно длилось "много часов".

Сообщается, что сейсмология на Марсе может дать ученым лучшее представление о том, что лежит под поверхностью планеты.

Речь в том числе идет о поисках воды. акже это может дать понимание, как структурирована кора и глубинные недра планеты. На Марсе, как и на Земле, считается, что большинство землетрясений происходят из-за движения разломов.

Предыдущее самое мощное землетрясение было зарегистрировано в августе 2021 года. Оно имело магнитуду около 4,2 балла, майское же землетрясение достигло магнитуды 4,7 балла.

Ранее ученые объяснили аномальную форму марсианских дюн.

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