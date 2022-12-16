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27 минут назад

«Как в фильме про зомби»: Выяснились новые подробности о передаче COVID-19

Елена Прошина

COVID-19 может сохраняться в телах инфицированных людей даже после их смерти, сообщает The New York Times со ссылкой на исследование университета Тиба в Японии и медицинского центра Гамбург-Эппендорф в Германии.

«Как в фильме про зомби»: Выяснились новые подробности о передаче COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом способность коронавируса к заражению также сохраняется, выяснили ученые. Следы инфекции сохранялись в трупах в течение 17 дней после их смерти.

По словам японских ученых, даже мертвые человеческие тела сохраняют значительное количество инфекционного вируса. Эксперты из Японии провели исследование на хомяках, при котором мертвая особь, находившаяся в одной клетке с живыми, передала COVID-19 сородичам.

«Как в фильме ужасов про зомби, коронавирус может сохраняться в телах инфицированных пациентов даже после смерти», — пишет издание.

Отмечается, что риск распространения вируса от живого пациента намного выше, чем потенциальная передача от трупов. При этом риск заражения в основном возникает у тех, кто работает с трупами. Речь идет о патологоанатомах, судмедэкспертах и медицинских работниках, сотрудниках больниц и домов престарелых, где может произойти много смертей.

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