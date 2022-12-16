Поставки ноутбуков в Россию рухнули

Поставки ноутбуков в Россию с января по ноябрь 2022 года сократились на 65% по сравнению с прошлым годом — до 2,76 млн устройств. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического центра GS Group.

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Лидерство на рынке разделяют HP и Lenovo — у обеих по 15%. При этом доля HP год к году упала на 12%, а Lenovo — только на 2%. Доля Acer составила 10% (годом ранее – 12%), Asus — 8% (годом ранее – 14%). При этом позиции заметно укрепила Huawei, увеличив долю с 3% до 14%, и MSI — с 2% до 11%.