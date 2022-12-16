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1 час назад

После частичной мобилизации Apple решила отказаться от аренды офиса рядом с Кремлём

Ferra.ruиещё 9

РБК выяснил, что Apple планирует отказаться от штаб-квартир в Москве. Такое решение компания приняла после того, как в РФ объявили частичную мобилизацию.

Apple решила отказаться от офиса рядом с Кремлем
Фото: "Романов Двор""Романов Двор"

По словам источников, Apple откажется от аренды офиса в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлём. Его компания арендовала пять лет назад. С началом пандемии в 2020 году офис использовался не в полном объёме. А после объявления в РФ частичной мобилизации Apple окончательно решила избавиться от арендуемого помещения. Сейчас компания ведёт переговоры об условиях расторжения договора.

В конце сентября стало известно, что Apple вывезла большинство сотрудников российского офиса в Киргизию, еще часть уехала в Дубай и Лондон.

Наука и техника,Apple,
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