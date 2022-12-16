Apple решила отказаться от офиса рядом с Кремлем

РБК выяснил, что Apple планирует отказаться от штаб-квартир в Москве . Такое решение компания приняла после того, как в РФ объявили частичную мобилизацию.

По словам источников, Apple откажется от аренды офиса в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлём. Его компания арендовала пять лет назад. С началом пандемии в 2020 году офис использовался не в полном объёме. А после объявления в РФ частичной мобилизации Apple окончательно решила избавиться от арендуемого помещения. Сейчас компания ведёт переговоры об условиях расторжения договора.