Ученые рассказали о невероятном будущем для человечества

Наверное, каждый из нас нередко задавался вопросом о том, что же нас ждёт в будущем? Каких прогрессов достигнет наука? И какие изменения наступят в сфере медицины или компьютерных технологий? Сможем ли мы запросто уживаться с роботами или сами станем частью виртуальной реальности?

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Не менее важный вопрос для нас — каких прогрессов достигнет и сам человек. Смогут ли люди бороться со старостью или даже продлить себе жизнь?

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В нашей статье мы собрали для вас мнения нескольких учёных о том, каких изменений достигнет мир в будущем.

Транспорт

Вот что предполагает разработчик программного обеспечения Брэд Темплтон:

«Общественный транспорт двадцатого века будет заменён небольшими средствами передвижения размером с фургон и одноместными капсулами. Дороги редко будут перегруженными, потому что такие инструменты, как Waze, получат широкое распространение и помогут не допустить скопления слишком большого количества автомобилей в одном месте».

А Джой Джойс считает:

«Беспилотные дома на колёсах будут предварительно запрограммированы на движение по выбранному вами маршруту. В доме на колёсах будет доступ в интернет, чтобы люди могли занять себя, пока автомобиль находится в движении. Автоматизированные трейлеры также будут оснащены репликаторами еды, и если родители не хотят готовить, им не придётся. Роботы займутся всеми процессами жизнеобеспечения, позволяя людям наслаждаться отпуском по системе «всё включено».

Космос

Технологический футуролог Шара Эванс высказала своё мнение и предположение о том, что нового и необычного нас ждёт из глубин космического пространства:

«Всего несколько лет назад космические исследования были полностью подчинены официальным правительственным агентствам, и миссии организовывались редко. Однако, инвестиции бизнес-сектора в разработку многоразовых ракет, резко снизившие стоимость космических полётов, изменили динамику космических путешествий до такой степени, что уже сейчас возникла новая отрасль – космический туризм. Уже запланированы миссии по отправке людских экипажей на Луну и Марс начиная с 2024 года. Последние исследования предполагают, что только в нашей Галактике существует не менее 300 миллионов экзопланет, где может поддерживаться человеческая жизнь, и есть миллиарды галактик, в которых тоже наверняка есть подобные планеты. Мы живём в захватывающее время, ежедневно совершая новые открытия! Наши дети или внуки смогут когда-нибудь жить в космосе, и человеческая цивилизация больше не будет ограничиваться планетой Земля!»

«Мы увидим жилые базы на Марсе и Луне в ближайшие 20-30 лет, и это не фантастические видения, нарисованные Илоном Маском, а реалистичные планы. Но пока эти проекты чрезвычайно рискованные и дорогостоящие – до такой степени, что могут быть заброшены в следующие 5-10 лет, когда мы столкнёмся с новым экономическим и экологическим коллапсом» – говорит разработчик видеоигр Тео Пристли.

Вот несколько предположений автора книги «Донор смерти: антиутопический научно-фантастический технотриллер» Мэтта Уорда о будущем в целом:

США либо исправят свою сломанную систему здравоохранения, либо рухнут до заурядности. В любом случае они потеряют статус сверхдержавы. Маленькие города практически перестанут существовать. Секвенирование (комплексный анализ) генома и микробиома станет недорогим, а потом и бесплатным ежемесячным обследованием. Бумажные деньги будут запрещены на всей Земле. До по-настоящему развитого искусственного интеллекта ещё 15-20 лет. Мегакорпорации (например, Amazon) начнут скупать национальное достояние государств. Произойдёт, как минимум, один потрясающий случай случайного биотерроризма. Богатые люди получат свободный доступ к рынку органов. Самым ценным «умным носимым устройством» будет прибор для контроля микрофлоры и общего здоровья кишечника.

Здоровье и человек

Бизнес-футурист Сесили Соммерс считает:

«Следующие десятилетия, благодаря биотехнологиям, принесут революционную эмансипацию – в частности, полную независимость друг от друга мужского и женского начал».

Независимо от того, произведён ли ребёнок из ваших клеток или кого-то другого, учёные заверяют, что смогут исключить наследственные заболевания и добавить предпочтительные черты. Не за горами и полностью синтезированный геном человека и искусственные матки.

Наша способность менять жизнь может сделать гендер абстрактным понятием, однако вопросы равенства будут преследовать нас и в новом времени/пространстве.

А мнение доктора технических наук Элины Хилтунен выглядит таким образом:

«Забудьте век аппаратного и программного обеспечения. Следующие десятилетия принесут биологию в сложной форме. Биосинтез уже сегодня позволяет нам создавать в лаборатории организмы или биологические системы, которых нет в природе. Может наступить переломный момент, когда мы откажемся от использования животных в производстве продуктов питания и значительно улучшим экологию».

Также она говорит:

«Самым захватывающим научным достижением в следующие 10-60 лет будет радикальное продление жизни. Мы говорим о фактическом перепрограммировании биологии для массового увеличения продолжительности жизни».

Беспрецедентная скорость разработки вакцины против COVID-19 является свидетельством прогресса в биотехнологиях и генетике. Как сказал футуролог Рэй Курцвейл: «Биотехнология означает освоение информационных процессов биологии».

И это не фантастическая несбыточная мечта. Нам всем говорили, что цифровые технологии ускоряются экспоненциально. Что ж, биология с её энергоинформационной структурой претерпела тот же экспоненциальный прогресс.

Учёные говорят, что секвенирование генов совершает скачки даже быстрее, чем экспоненциально. Представьте, если бы нам не пришлось умирать от старости. Нет рака и болезни Альцгеймера, не нужно прощаться с теми, кого любишь. Жизнь полностью изменится.

«Я считаю это естественным следующим шагом для нашего вида. Как сказал Курцвейл: «Мы не остались в пещерах, не ограничились планетой, и в рамках биологии оставаться не будем!» – говорит телеведущий и футурист Джейсон Сильва.

Предположения Клиффа Пикавера выглядят следующим образом:

«Некоторые люди смогут стать бессмертными уже в этом веке благодаря генетическим манипуляциям, робототехнике, нанотехнологиям, компьютерам, загрузке разума в виртуальные миры или всему вместе. Бессмертие – не такая уж редкость, некоторые беспозвоночные, по сути, бессмертны. Мы уже начали использовать интерфейсы, способные связать нас с искусственным интеллектом для расширения когнитивных способностей. Возможно, в итоге в вашем теле поселилась бы совершенно иная личность. Тысячелетняя. Совсем непохожая. Вас больше не будет. Даже без момента смерти, в который вы перестали бы существовать, вы бы медленно исчезли на протяжении тысячелетий – как замок из песка, размытый океаном времени».

IT – технологии

Разработчик видеоигр Тео Пристли считает, что:

«Дополненная реальность с пространственными связями начнёт обгонять виртуальную. Главным образом за счёт изменения форм-факторов, таких как мобильный телефон и AR-очки, которые сохранятся, но перейдут в разряд нишевых технологических игрушек. Метавселенная (не виртуальная реальность!) начнёт развиваться огромными темпами. Ей положит начало создание живых, «дышащих» миров для людей, в функционировании которых они смогут принимать участие. Отчасти это уже происходит, судя по потенциалу Unreal Engine и Fortnite, а также по успеху онлайн-платформ вроде Roblox, подпитываемых текущей пандемией и облегчающих изоляцию».

Мы знаем, что мир не стоит на месте, с каждым годом, с каждым десятилетием происходят разительные изменения во всех сферах общества, науки и различных технологий.