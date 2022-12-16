В России придумали, как осветить улицы без электричества

В Институте теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН работают над методом освещения улиц городов без электричества. Об этом сообщает «Наука в Сибири».

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Ученые работают над фотолюминесцентными композиционными материалами на основе эпоксидной смолы. Полимерный композит состоит из высокопрочных волокон, связанных полимерной матрицей, внутри волокна полые, в них и размещаются электрические лампочки. Материал отличается прочностью, стойкостью с агрессивным средам, а также высокими электро- и теплофизическими показателями в сравнении с традиционными опорами из дерева, металла и железобетона.

«Мы решили добавить еще один компонент в процесс создания композитных опор — фотолюминесцентный порошок (люминофор), который состоит из алюмината стронция. Такой материал после воздействия на него дневного или искусственного освещения будет излучать свет в течение нескольких часов, тем самым будет виден в ночное время суток», — рассказывает научный сотрудник ИТПМ СО РАН кандидат физико-математических наук Татьяна Александровна Брусенцева.