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1 час назад

В России придумали метод освещения улиц городов без электричества

Газета.Ruиещё 1

В Институте теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН работают над методом освещения улиц городов без электричества. Об этом сообщает «Наука в Сибири».

В России придумали, как осветить улицы без электричества
Фото: Газета.руГазета.ру

Ученые работают над фотолюминесцентными композиционными материалами на основе эпоксидной смолы. Полимерный композит состоит из высокопрочных волокон, связанных полимерной матрицей, внутри волокна полые, в них и размещаются электрические лампочки. Материал отличается прочностью, стойкостью с агрессивным средам, а также высокими электро- и теплофизическими показателями в сравнении с традиционными опорами из дерева, металла и железобетона.

«Мы решили добавить еще один компонент в процесс создания композитных опор — фотолюминесцентный порошок (люминофор), который состоит из алюмината стронция. Такой материал после воздействия на него дневного или искусственного освещения будет излучать свет в течение нескольких часов, тем самым будет виден в ночное время суток», — рассказывает научный сотрудник ИТПМ СО РАН кандидат физико-математических наук Татьяна Александровна Брусенцева.

По их словам, первые испытания показали, что если из общей массы эпоксидной смолы 17% составляет люминесцентный порошок, то композит становится жестче на 21—27% в зависимости от качества порошка.

Наука и техника,РАН,
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