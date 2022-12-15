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16 минут назад

Названы 5 лучших смартфонов декабря стоимостью до 20 тысяч рублей

Газета.Ru

Редакция портала Gizchina составила список из пяти лучших смартфонов декабря стоимостью менее 20 тыс. руб.

Названы 5 лучших смартфонов стоимостью до 20 тысяч рублей
Фото: gizchina.comgizchina.com

Первое место занял субфлагман Realme GT Neo2, оснащенный чипом Snapdragon 870 и 6,62-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц. На задней панели смартфона установлены три камеры с разрешением 64, 8 и 2 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт.

Новинка Redmi Note 12 Pro оказалась на втором месте. Смартфон пока представлен исключительно на китайском рынке. Он получил новый чип MediaTek Dimensity 1080, AMOLED-экран на 6,67 дюйма с частотой 120 Гц. Redmi Note 12 Pro оснастили тремя камерами на 50, 8 и 2 Мп, а также аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 67 Вт.

Тройку лидеров замыкает Poco M5s на базе чипсета MediaTek Helio G95. Бюджетный смартфон оснащен AMOLED-экраном диагональю 6,43 дюйма и четырьмя камерами с разрешением 64, 8, 2 и 2 Мп. Смартфон получил аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 33-ваттной зарядки.

На четвертом и пятом местах оказались Vivo T2x и Ulefone Armor 17 Pro в защищенном корпусе.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что две новинки Xiaomi заняли первое и второе места в рейтинге лучших смартфонов с поддержкой 5G по версии оператора China Mobile.

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