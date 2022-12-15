Избыток космического света объяснили темной материей

Ученые Университета Джонса Хопкинса выяснили, что избыток космического светового фона может объясняться распадом гипотетического типа частиц темной материи, называемой аксионами. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Данные, собранные межпланетным космическим зондом New Horizons с помощью камеры высокого разрешения LORRI, продемонстрировали, что уровень космического светового фона в два раза больше значений, измеренных по подсчету дальних галактик. Открытие этого отклонения находится на уровне статистической значимости четырех сигм, что указывает на существование неучтенного фактора, создающего избыток фона. Согласно гипотезе, этим фактором может выступать аксионоподобная темная материя, которая распадается на фотоны с узким диапазоном энергий.

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Исследователи вычислили спектр энергии от таких распадов и измерили гипотетический вклад возникших фотонов в избыток светового фона, измеренный LORRI. Если предположить, что аксионоподобные частицы составляют всю темную материю, содержание которой измеряется по ее гравитационному эффекту на небесные тела в галактиках и скоплениях галактик, то масса аксионов должна находиться в диапазоне от 8 до 20 электронвольт.

Результаты подчеркивают возможность подтверждения или опровержения связи между распадом аксионной темной материи и недавно наблюдаемым избытком светового фона с помощью будущих измерений интенсивности линий (LIM), которые будут собраны спутником НАСА SPHEREx. SPHEREx будет запущен в 2025 году и будет собирать свет в ближнем инфракрасном диапазоне, исходящий примерно от 450 миллионов галактик, для последующего анализа спектральных линий.