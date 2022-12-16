Студент решил 2500-летнюю проблему древнего языка

Санскритская грамматическая проблема, которая озадачивала ученых с 5 века до н.э., была решена аспирантом Кембриджского университета. Об этом сообщает BBC.

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27-летний Риши Раджпопат расшифровал правило, которому учил Панини, мастер древнего санскрита, живший около 2 500 лет назад. Санскрит является священным языком индуизма и на протяжении веков использовался в индийской науке, философии, поэзии и другой светской литературе. Грамматика Панини, известная как "Астадхьяи", опиралась на систему, которая функционировала как алгоритм для превращения основы и суффикса слова в грамматически правильные слова и предложения. Однако два или более правил Панини часто применяются одновременно, что приводило к конфликтам.

Панини преподавал "метаправило", которое традиционно интерпретируется учеными как "в случае конфликта между двумя правилами равной силы, побеждает правило, стоящее позже в последовательном порядке грамматики". Однако это часто приводило к грамматически неправильным результатам.