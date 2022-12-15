В сети появились фотографии нового смартфона от культового китайского бренда

Фото предполагаемого флагманского смартфона Meizu 20 Pro было опубликовано на портале Slash Leaks.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Судя по всему, устройство получит узнаваемую для флагманов Meizu белую крышку, кольцевую вспышку и вертикальный блок камер. При этом инсайдер не стал показывать смартфон спереди.

Ранее в базе Geekbench был замечен неизвестный флагман Meizu на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 2 с 12 ГБ оперативной памяти. Вероятнее всего, утекшие характеристики принадлежат данному устройству, фотографии которого появились на Slash Leaks.

По данным инсайдера Digital Chat Station, в линейку Meizu 20 войдут две модели — базовая и Pro. Meizu 20 предложит аккумулятор емкостью 4700 мАч, в то время как старшая версия — на 5200 мАч. Оба смартфона при этом получат поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт.