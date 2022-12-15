Tesla выпустила свой SSD

Tesla представила свой SSD-накопитель, предназначенный для использования в автомобилях бренда. Об этом сообщается на сайте компании.

Фото: tesla tesla

Выпущенный накопитель предназначен для хранения больших объемов информации, в частности видеоигр. Ранее компания Илона Маска объявила об интеграции сервисов Tesla Arcade и Steam на автомобилях Model S и Model X.

SSD-накопитель имеет емкость один терабайт. «Наш твердотельный накопитель позволяет хранить все данные в одном месте — от игр Tesla Arcade до видеороликов с видеорегистратора», — говорится в описании устройства. Стоимость накопителя составляет 350 долларов или около 21 тысячи рублей. Девайс появится в продаже в феврале 2023 года.

В компании уточнили, что SSD-накопитель рассчитан на долгий срок службы и имеет прочный корпус. По словам инженеров Tesla, устройство выдерживает экстремальные температуры в салоне, удары и вибрации автомобиля. Согласно документации, накопитель должен быть размещен в перчаточном ящике электрокара.