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42 минуты назад

Tesla выпустила свой SSD

Lenta.ru

Tesla представила свой SSD-накопитель, предназначенный для использования в автомобилях бренда. Об этом сообщается на сайте компании.

Tesla выпустила свой SSD
Фото: teslatesla

Выпущенный накопитель предназначен для хранения больших объемов информации, в частности видеоигр. Ранее компания Илона Маска объявила об интеграции сервисов Tesla Arcade и Steam на автомобилях Model S и Model X.

SSD-накопитель имеет емкость один терабайт. «Наш твердотельный накопитель позволяет хранить все данные в одном месте — от игр Tesla Arcade до видеороликов с видеорегистратора», — говорится в описании устройства. Стоимость накопителя составляет 350 долларов или около 21 тысячи рублей. Девайс появится в продаже в феврале 2023 года.

В компании уточнили, что SSD-накопитель рассчитан на долгий срок службы и имеет прочный корпус. По словам инженеров Tesla, устройство выдерживает экстремальные температуры в салоне, удары и вибрации автомобиля. Согласно документации, накопитель должен быть размещен в перчаточном ящике электрокара.

В начале декабря стало известно, что Tesla намерена оснастить свои автомобили высококачественным радаром. Считается, что таким образом в компании намерены улучшить работу функции автоматического пилотирования.

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