Лучшие смартфоны 2022 года: от iPhone 14 Pro до раскладушки Samsung

2022 год стал результативным для производителей смартфонов: компании со всего мира выпустили множество любопытных новинок во всевозможных ценовых сегментах. Портал TechAdvisor подготовил список лучших мобильных телефонов 2022 года.

Фото: Samsung Samsung

Samsung Galaxy S22 Ultra: лучший телефон года

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Процессор: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1

Дисплей: 6,8 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц

Варианты подсистемы памяти: 8/128, 12/256, 12/512 ГБ, 12 ГБ / 1 ТБ

Слот для карты памяти: нет

Камеры: 108 МП, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS; 10 МП, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom; 10 МП, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom; 12 МП, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video

Аккумулятор: 5000 мАч

Габариты: 16,3 х 7,8 х 0,89 см

Вес: 228 г

Цена: от 120 000 руб

Samsung

Если S21 Ultra просто заигрывал с идеями, знакомыми по Note, то Galaxy S22 Ultra — полноценный наследник Note 20 Ultra 2020 года выпуска. Он довольно дорогой, но высокая цена оправдывает себя великолепной производительностью и сбалансированными функциями. Дизайн Ultra отличается от прочих представителей семейства Galaxy S22, в том числе наличием стилуса, который расширяет возможности смартфона в плане продуктивности. Модуль камер напоминает предыдущие модели, но обновление рендера делает его одним из лучших на рынке: основной 108-мегапиксельный объектив подкреплен сверхширокоугольной камерой и двумя телевиками разного приближения.

iPhone 14 Pro: лучший iPhone года

Процессор: Apple A16 Bionic

Дисплей: 6,1 дюйма, LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Гц

Варианты подсистемы памяти: 6/128, 6/256, 6/512 ГБ, 6 ГБ / 1 ТБ

Слот для карты памяти: нет

Камеры: 48 MП, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS; 12 MП, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5", PDAF, OIS, 3x optical zoom; 12 MП, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF; TOF 3D LiDAR scanner (depth)

Аккумулятор: 3200 мАч

Габариты: 14,7 х 7,1 х 0,79 см

Вес: 206 г

Цена: от 120 000 руб

Apple

Стандартный iPhone 14 предлагает совсем незначительный апгрейд на фоне iPhone 13, однако Pro-версия смартфона совершила настоящий скачок вперед на фоне предшественника. Некоторые изменения весьма поверхностные, но функция Dynamic Island значительно повлияла на визуальный дизайн телефона. Apple сжала знаменитый экранный вырез до размеров закругленной пилюли и теперь использует его для показа уведомлений. Кроме того, модуль камер iPhone 14 Pro крайне хорош: 48-мегапиксельный сенсор обладает двукратным приближением, не говоря уже о трех телевиках и неплохом сверхширокоугольном объективе.

Google Pixel 7 Pro: самый приятный в использовании

Процессор: Google Tensor G2

Дисплей: 6,7 дюйма, LTPO AMOLED, 120 Гц

Варианты подсистемы памяти: 8/128, 8/256, 12/128, 12/256, 12/512 ГБ

Слот для карты памяти: нет

Камеры: 50 МП, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS; 48 МП, f/3.5, 120mm (telephoto), 1/2.55", 0.7µm, multi-directional PDAF, OIS, 5x optical zoom; 12 МП, f/2.2, 126˚ (ultrawide), 1/2.9", 1.25µm, AF

Аккумулятор: 5000 мАч

Габариты: 16,2 х 7,6 х 0,89 см

Вес: 212 г

Цена: от 100 000 руб

Google

Pixel 7 Pro — отличная модернизация 6 Pro, которая может похвастать повышенной автономностью, улучшенным экраном и камерами. На данный момент его можно назвать лучшим смартфоном семейства, включающим в себя инструменты на все случаи жизни. Pixel 7 Pro большой, тяжелый и его дизайн наверняка не всем придется по вкусу, однако он раскрывает все преимущества Android. Помимо этого, телефон Google стоит дешевле двух предыдущих флагманов.

Xiaomi 12S Ultra: лучшая мобильная камера

Процессор: Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1

Дисплей: 6,7 дюйма, LTPO2 AMOLED, 120 Гц

Варианты подсистемы памяти: 8/256, 12/256, 12/512 ГБ

Слот для карты памяти: нет

Камеры: 50.3 МП, f/1.9, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS; 48 МП, f/4.1, 120mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom; 48 МП, f/2.2, 13mm, 128˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, Dual-Pixel PDAF; TOF 3D, (depth)

Аккумулятор: 4860 мАч

Габариты: 16,3 х 7,5 х 0,91 см

Вес: 225 г

Цена: от 70 000 руб

Xiaomi

Xiaomi 12S Ultra произвел фурор как на российском, так и на международном рынке благодаря невероятно мощной камере. Объективы от легендарной фирмы Leica показывают отличные результаты практически при любом освещении, и большой сенсор обеспечивает естественный эффект боке, недоступный ни одному другому смартфону. Фотографии действительно выглядят так, будто они были сняты на самостоятельную, полноценную камеру. Кроме того, Xiaomi 12S Ultra обладает превосходной производительностью и автономностью.

Samsung Galaxy Z Flip4: лучший телефон со складным экраном

Процессор: Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1

Дисплей: 6,7 дюйма, Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц

Варианты подсистемы памяти: 8/128, 8/256, 8/512 ГБ

Слот для карты памяти: нет

Камеры: 12 МП, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS; 12 МП, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm

Аккумулятор: 3700 мАч

Габариты: 16,5 х 7,2 х 0,69 см (разложенный), 8,5 х 7,2 х 1,7 см (сложенный)

Вес: 187 г

Цена: от 65 000 руб

Samsung

Samsung исправила ключевые проблемы Z Flip3 — плохую автономность и посредственное для ценового сегмента качество камеры. Z Flip4 получил такие же объективы, что стоят на Galaxy S22 и S22 Plus: благодаря этому телефон автоматически становится лучшим смартфоном со складным экраном на сегодняшний день. Вопрос надежности экрана по-прежнему остается открытым, однако производитель заявляет, что ресурса прочности хватит как минимум на 200 000 открытий. Или, если перевести это в дни, примерно пять лет ежедневного использования.

Motorola Edge 30 Ultra: лучшая автономность

Процессор: Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1

Дисплей: 6,6 дюйма, P-OLED, 144 Гц

Варианты подсистемы памяти: 8/128, 8/256, 12/256, 12/512 ГБ

Слот для карты памяти: нет

Камеры: 200 МП, f/1.9, (wide), 1/1.22", 0.64µm, PDAF, OIS; 12 МП, f/1.6, (telephoto), 1.22µm, PDAF, 2x optical zoom; 50 МП, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm

Аккумулятор: 4610 мАч

Габариты: 16,1 х 7,3 х 0,84 см

Вес: 198,5 г

Цена: —

Motorola

Телефоны Motorola сейчас нечасто привлекают внимание широкой публики, особенно если говорить о флагманском сегменте. Но Edge 30 Ultra оказался приятным сюрпризом: это один из лучших телефонов года и хороший вариант, если вам нужен 144-герцовый OLED-экран — такие характеристики обычно встречаются только на безвкусных игровых телефонах. Edge 30 Ultra обладает потрясающей производительностью и, самое главное, временем автономной работы: батареи смартфона вполне хватает на двое суток. К тому же, в комплект поставки входит быстрый 125-ваттный зарядник.

OnePlus 10 Pro: лучший телефон для персонализации

Процессор: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1

Дисплей: 6,7 дюйма, LTPO2 Fluid AMOLED, 120 Гц

Варианты подсистемы памяти: 8/128, 8/256, 12/256, 12/512 ГБ

Слот для карты памяти: нет

Камеры: 48 МП, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS; 8 МП, f/2.4, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom; 50 МП, f/2.2, 14mm, 150˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm

Аккумулятор: 5000 мАч

Габариты: 16,3 х 7,4 х 0,86 см

Вес: 201 г

Цена: от 48 000 руб

OnePlus