Лучшие смартфоны 2022 года: от iPhone 14 Pro до раскладушки Samsung

2022 год стал результативным для производителей смартфонов: компании со всего мира выпустили множество любопытных новинок во всевозможных ценовых сегментах. Портал TechAdvisor подготовил список лучших мобильных телефонов 2022 года.
Если S21 Ultra просто заигрывал с идеями, знакомыми по Note, то Galaxy S22 Ultra — полноценный наследник Note 20 Ultra 2020 года выпуска. Он довольно дорогой, но высокая цена оправдывает себя великолепной производительностью и сбалансированными функциями. Дизайн Ultra отличается от прочих представителей семейства Galaxy S22, в том числе наличием стилуса, который расширяет возможности смартфона в плане продуктивности. Модуль камер напоминает предыдущие модели, но обновление рендера делает его одним из лучших на рынке: основной 108-мегапиксельный объектив подкреплен сверхширокоугольной камерой и двумя телевиками разного приближения.
Стандартный iPhone 14 предлагает совсем незначительный апгрейд на фоне iPhone 13, однако Pro-версия смартфона совершила настоящий скачок вперед на фоне предшественника. Некоторые изменения весьма поверхностные, но функция Dynamic Island значительно повлияла на визуальный дизайн телефона. Apple сжала знаменитый экранный вырез до размеров закругленной пилюли и теперь использует его для показа уведомлений. Кроме того, модуль камер iPhone 14 Pro крайне хорош: 48-мегапиксельный сенсор обладает двукратным приближением, не говоря уже о трех телевиках и неплохом сверхширокоугольном объективе.
Pixel 7 Pro — отличная модернизация 6 Pro, которая может похвастать повышенной автономностью, улучшенным экраном и камерами. На данный момент его можно назвать лучшим смартфоном семейства, включающим в себя инструменты на все случаи жизни. Pixel 7 Pro большой, тяжелый и его дизайн наверняка не всем придется по вкусу, однако он раскрывает все преимущества Android. Помимо этого, телефон Google стоит дешевле двух предыдущих флагманов.
Xiaomi 12S Ultra произвел фурор как на российском, так и на международном рынке благодаря невероятно мощной камере. Объективы от легендарной фирмы Leica показывают отличные результаты практически при любом освещении, и большой сенсор обеспечивает естественный эффект боке, недоступный ни одному другому смартфону. Фотографии действительно выглядят так, будто они были сняты на самостоятельную, полноценную камеру. Кроме того, Xiaomi 12S Ultra обладает превосходной производительностью и автономностью.
Samsung исправила ключевые проблемы Z Flip3 — плохую автономность и посредственное для ценового сегмента качество камеры. Z Flip4 получил такие же объективы, что стоят на Galaxy S22 и S22 Plus: благодаря этому телефон автоматически становится лучшим смартфоном со складным экраном на сегодняшний день. Вопрос надежности экрана по-прежнему остается открытым, однако производитель заявляет, что ресурса прочности хватит как минимум на 200 000 открытий. Или, если перевести это в дни, примерно пять лет ежедневного использования.
Телефоны Motorola сейчас нечасто привлекают внимание широкой публики, особенно если говорить о флагманском сегменте. Но Edge 30 Ultra оказался приятным сюрпризом: это один из лучших телефонов года и хороший вариант, если вам нужен 144-герцовый OLED-экран — такие характеристики обычно встречаются только на безвкусных игровых телефонах. Edge 30 Ultra обладает потрясающей производительностью и, самое главное, временем автономной работы: батареи смартфона вполне хватает на двое суток. К тому же, в комплект поставки входит быстрый 125-ваттный зарядник.
Последний флагман OnePlus может стать не худшей альтернативой S22 и Pixel 6: в плане производительности, скорости зарядки и дизайна он практически не проигрывает конкурентам. Оболочка Oxygen OS получила неплохой косметический апгрейд, однако она все еще остается одной из самых кастомизируемых модификаций Android на рынке. Единственный существенный недостаток OnePlus 10 Pro — это модуль камер, который периодически подводит в нюансах, вроде выдержки фотографий.