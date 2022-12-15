Ученые объяснили нападение Аттилы на Рим

Вторжение гуннов на территорию западной Римской империи могло произойти из-за засухи на придунайских территориях. Об этом сообщает пресс-служба Кембриджского университета, а научная статья была опубликована в Journal of Roman Archaeology.

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В 451-454 годах шла война между гуннами под руководством Аттилы и западной Римской империей в союзе с Королевством вестготов и другими германскими племенами. Рим в целом отразил это нападение, и именно в ходе него произошла «битва народов» на «Каталаунских полях», но государству был нанесен огромный материальный ущерб. Гунны разоряли города и убивали жителей, и традиционно это событие относят к общему Великому переселению народов IV-VI века.

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Теперь Кембриджские историки провели исследование и выяснили, что вторжение в западную часть римских владений могло иметь более конкретные причины. Они реконструировали климат за последние 2000 лет на основе анализа древесных колец. Оказалось, что в IV-V веках нашей эры на территории современной Венгрии было много засух. В частности, засушливым был период 420-450 годов, из-за которого значительно сократились урожаи и доступность корма для скота за пределами поймы Дуная и Тисы. Описанные засушливые годы непосредственно предваряют вторжение, а в то время гунны обитали как раз в районе среднего Дуная. Это также согласуется с недавно проведенным анализом скелетов, согласно которому многие гунны в это время стали потреблять больше продуктов скотоводства, перейдя к мобильному выпасу животных.

«Вызванный климатическими изменениями экономический спад мог заставить Аттилу и других лидеров искать золото на римских территориях, чтобы сохранить военные отряды и поддерживать лояльность элиты. Похоже, бывшие пастухи, занимавшиеся верховой ездой, стали налетчиками», — поясняют ученые.

Кроме того, авторы исследования предполагают, что гуннов могло интересовать не столько золото, сколько пища, но эта гипотеза нуждается в доказательствах. Это согласуется с одним из требований Аттилы от Римской империи — предоставить ему территорию вдоль Дуная шириной в пять дней пути.