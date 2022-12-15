TECNO догоняет лидеров рынка

«Бренд TECNO каждый день демонстрирует внушительный рост на российском рынке. В июне продажи смартфонов TECNO превысили отметку 5000 штук в день, а в ноябре достигли исторического рекорда и превысили 15 000 проданных смартфонов в день. По сравнению с началом второго полугодия дневные продажи выросли в три раза. Бренд достаточно прочно закрепился в среднем ценовом сегменте, а в ближайшее время готовится предоставить ответ на запрос по флагманским устройствам. 7 декабря состоялась глобальная презентация серии Phantom X2 с процессором Mediatek Dimensity 9000 5G, который мы стремимся привезти первыми в Россию».