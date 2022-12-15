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57 минут назад

TECNO догоняет лидеров рынка

Партнерский материал

Популярный бренд смартфонов и умных устройств TECNO продолжает уверенно захватывать российский рынок. По данным исследования аналитической компании Canalys, годовой рост продаж холдинга Transsion, ключевым брендом которого является TECNO, составил +1877%.

TECNO догоняет лидеров рынка
Фото: TECNOTECNO

Еще во втором квартале TECNO вошел в список брендов с самой высокой динамикой продаж в штуках. По данным “Марвел-дистрибуции”, продажи TECNO в мае-июне 2022 года выросли более чем в 20 раз в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Tecno

В третьем квартале TECNO вошел в пятерку лидеров рынка в России. Так, бренд занял четвертое место по продажам в натуральном выражении. Доля TECNO в РФ достигла 11% в штуках и 6% в деньгах, что стало самым высоким показателем в его истории в стране. Коммерческий директор розничной сети МТС Дмитрий Магиянов:

«TECNO самый быстрорастущий бренд в Розничной сети МТС. Продажи бренда в III квартале выросли в 12 раз по сравнению с продажами во II квартале 2022 года (на основе средне недельных продаж сентября и апреля). Смартфоны TECNO пользуются большим спросом среди наших покупателей. Модельный ряд компании отличается широким набором характеристик по умеренной цене».

Значительную популярность бренд приобрел и на российских маркетплейсах. К сентябрю 2022 года TECNO по обороту в штуках занял второе место на Wildberries и третье - на OZON. По обороту в деньгах - четвертое и шестое соответственно. Руководитель направления «Телеком» Ozon Алексей Зайцев:

«В этом году мы наблюдаем повышенный спрос на смартфоны китайских брендов с ОС Android. Например, гаджеты TECNO давно представлены на Ozon и прочно вошли в топ-5 брендов по продажам. Они уже завоевали доверие покупателей, смартфон TECNO POP 5 LTE 2/32 ГБ в синем цвете стал самым продаваемым по итогам первой половины лета 2022 года».

Лидерами продаж на маркетплейсах среди смартфонов TECNO стали такие модели как Camon 19 Pro и Spark 8C.

Комментирует руководитель российского офиса TECNO Виктор Колесниченко:

«Бренд TECNO каждый день демонстрирует внушительный рост на российском рынке. В июне продажи смартфонов TECNO превысили отметку 5000 штук в день, а в ноябре достигли исторического рекорда и превысили 15 000 проданных смартфонов в день. По сравнению с началом второго полугодия дневные продажи выросли в три раза. Бренд достаточно прочно закрепился в среднем ценовом сегменте, а в ближайшее время готовится предоставить ответ на запрос по флагманским устройствам. 7 декабря состоялась глобальная презентация серии Phantom X2 с процессором Mediatek Dimensity 9000 5G, который мы стремимся привезти первыми в Россию».

Tecno

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Наука и техника,Алексей Зайцев,МТС,
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