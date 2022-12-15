Предсказано удешевление жестких дисков

Специалисты Backblaze предсказали удешевление жестких дисков. Об этом сообщается в блоге компании.

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Аналитики фирмы, занимающейся облачным хранением данных, изучили среднюю стоимость жестких дисков (HDD) за последние 13 лет. В компании подчеркнули, что в 2009 году Backblaze приобретала HDD из расчета 0,11 долларов или около 7 рублей за один гигабайт. К 2017 году стоимость гигабайта снизилась до 0,03 доллара. В настоящий момент этот показатель достиг 0,014 доллара или около одного рубля.

Специалисты Backblaze отметили, что с 2009 по 2022 год стоимость жестких дисков, используемых в дата-центрах, снизилась на 87 процентов. Наибольшее снижение было зафиксировано за последние пять лет. По оценке аналитиков, к 2025 году средняя стоимость одного гигабайта при покупке HDD объемом на 22 и 24 терабайта составит 0,01 доллара или около 60 копеек.

По словам экспертов, в настоящее время потребители чаще приобретают твердотельные накопители, из-за чего классические жесткие диски дешевеют. Однако HDD являются более удобными при хранении большого объема данных.