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13 минут назад

Предсказано удешевление жестких дисков

Lenta.ru

Специалисты Backblaze предсказали удешевление жестких дисков. Об этом сообщается в блоге компании.

Предсказано удешевление жестких дисков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитики фирмы, занимающейся облачным хранением данных, изучили среднюю стоимость жестких дисков (HDD) за последние 13 лет. В компании подчеркнули, что в 2009 году Backblaze приобретала HDD из расчета 0,11 долларов или около 7 рублей за один гигабайт. К 2017 году стоимость гигабайта снизилась до 0,03 доллара. В настоящий момент этот показатель достиг 0,014 доллара или около одного рубля.

Специалисты Backblaze отметили, что с 2009 по 2022 год стоимость жестких дисков, используемых в дата-центрах, снизилась на 87 процентов. Наибольшее снижение было зафиксировано за последние пять лет. По оценке аналитиков, к 2025 году средняя стоимость одного гигабайта при покупке HDD объемом на 22 и 24 терабайта составит 0,01 доллара или около 60 копеек.

По словам экспертов, в настоящее время потребители чаще приобретают твердотельные накопители, из-за чего классические жесткие диски дешевеют. Однако HDD являются более удобными при хранении большого объема данных.

В августе международная группа ученых заявила, что производство SSD провоцирует выброс повышенного количества опасного углекислого газа. Авторы исследования отметили, что на твердотельный накопитель приходится до 38 процентов от общей массы выбросов, полученных при производстве ПК.

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