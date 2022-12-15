В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
38 минут назад

Китайские ученые установили фактор, который мешает людям погрузиться в криосон

Газета.Ru

Ученые из Китайской академии наук обнаружили потенциальное препятствие, которое может помешать людям погрузиться в состояние криосна. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Innovation.

Ученые установили фактор, который мешает людям погрузиться в криосон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи провели эксперимент по гипотермии (понижению температуры тела ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и функционирования) приматов. Команда активировала определенные нейроны в мозгу обезьян, что вызвало небольшое снижение температуры тела и сильную защитную реакцию.

«Температура упала всего на 1 градус, а обезьяны начали активнее двигаться, их сердца бились намного быстрее, они дрожали. Все это было защитной реакцией — организм пытался согреться. Причем подобные эксперименты на мышах привели к снижению температуры тела примерно на 10 градусов без побочных эффектов. Если люди подвергнутся подобной искусственной спячке, вероятно, они столкнутся с подобной реакцией», – отметили ученые.

Спячка позволяет млекопитающим выживать в неблагоприятных условиях. Во время этого состояния их метаболизм почти останавливается, температура тела падает, некоторые органы отключаются, сердце едва бьется, а мышцы и кости входят в состояние покоя, но сохраняют силу. Введение людей в состояние такого анабиоза может помочь им, например, дождаться пересадки органов.

Команда теперь планирует изучить, как пониженная температура тела может повлиять на когнитивные способности приматов.

Наука и техника,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители