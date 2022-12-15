Ученые установили фактор, который мешает людям погрузиться в криосон

«Температура упала всего на 1 градус, а обезьяны начали активнее двигаться, их сердца бились намного быстрее, они дрожали. Все это было защитной реакцией — организм пытался согреться. Причем подобные эксперименты на мышах привели к снижению температуры тела примерно на 10 градусов без побочных эффектов. Если люди подвергнутся подобной искусственной спячке, вероятно, они столкнутся с подобной реакцией», – отметили ученые.