Ученые установили фактор, который мешает людям погрузиться в криосон

Ученые из Китайской академии наук обнаружили потенциальное препятствие, которое может помешать людям погрузиться в состояние криосна. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Innovation.
Исследователи провели эксперимент по гипотермии (понижению температуры тела ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и функционирования) приматов. Команда активировала определенные нейроны в мозгу обезьян, что вызвало небольшое снижение температуры тела и сильную защитную реакцию.
«Температура упала всего на 1 градус, а обезьяны начали активнее двигаться, их сердца бились намного быстрее, они дрожали. Все это было защитной реакцией — организм пытался согреться. Причем подобные эксперименты на мышах привели к снижению температуры тела примерно на 10 градусов без побочных эффектов. Если люди подвергнутся подобной искусственной спячке, вероятно, они столкнутся с подобной реакцией», – отметили ученые.
Спячка позволяет млекопитающим выживать в неблагоприятных условиях. Во время этого состояния их метаболизм почти останавливается, температура тела падает, некоторые органы отключаются, сердце едва бьется, а мышцы и кости входят в состояние покоя, но сохраняют силу. Введение людей в состояние такого анабиоза может помочь им, например, дождаться пересадки органов.
Команда теперь планирует изучить, как пониженная температура тела может повлиять на когнитивные способности приматов.