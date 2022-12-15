Британские ученые объяснили, почему гунны напали на Рим

Причиной нападения гуннов на Рим могла стать засуха, заявили ученые из Кембриджского университета (Великобритания). Они реконструировали климат Европы V века по кольцам деревьев, сообщает Journal of Roman Archaeology.

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Лето 2022 года в Венгрии стало самым засушливым в истории наблюдений. Ученые пришли к выводу, что в V столетии в регионе установилась аналогичная погода, и это привело к тому, что мирные скотоводы стали захватчиками.

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Исследование основано на записи климатических данных за последние две тысячи лет. Оно показало, что в IV-V веках на территории современной Венгрии началась череда летних засух. Периоды нехватки воды в 420-450 годах должны были привести к высыханию полей и пастбищ за пределами пойм Дуная и Тисы.

Ученые предположили, что, лишившись урожая, племена гуннов, жившие в приграничных районах Римской империи, вынуждены были взяться за оружие. Некоторые общины резко изменили образ жизни, превратившись из оседлых земледельцев в захватчиков.

Нападения на окраины Римской империи стали более частыми после появления Аттилы (конец 430-х годов). В 451 году гунны вторглись в Галлию, а год спустя – в северную Италию.

Ученые подчеркнули, что представления о гуннах как о нецивилизованных варварах ошибочно. Изначально римляне и гунны поддерживали дипломатические отношения. Но в 440-х годах система договоренностей рухнула, что привело к регулярным набегам на римские земли.

В исследовании говорится, что самые разрушительные вторжения гуннов в 447, 451 и 452 годах совпали с чрезвычайно сухими летними месяцами в Карпатском бассейне. Катаклизмы должны были привести к экономическому спаду. Ученые предположили, что это могло побудить Аттилу отправиться на Рим за золотом, необходимым для содержания военных отрядов и поддержания лояльности элит. Также возможно, что Аттила потребовал от Рима полосу земли «шириной в пять дней пути» вдоль Дуная, поскольку она требовалась для выпаса скота.

Отметим, что к 450-м годам, всего через несколько десятилетий после их появления в Центральной Европе, гунны исчезли.

«Этот пример из истории показывает, что люди реагируют на климатический стресс сложными и непредсказуемыми способами, но краткосрочные решения могут иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе», – подчеркнули авторы.