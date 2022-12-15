Пользователи пожаловались на сбои в работе «Яндекс.Еда» и Delivery

Ранее пользователи мобильных приложений «Яндекс Go» и Uber столкнулись с проблемами при попытке вызвать такси в Москве. У клиентов всплывали сообщения: «Неизвестная ошибка» и «Не удалось вызвать Uber».

Напомним, 8 декабря наблюдались сбои в работе сервиса «Яндекс. Навигатор». Отмечалось, что приложение неверно определяло расположение машин в центре столицы. Позднее в компании сообщили, что ошибки в определении геопозиции не были связаны со сбоями в работе самой площадки. Такие проблемы, как правило, происходят из-за сбоев в работе GPS.