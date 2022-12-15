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15 минут назад

Пользователи пожаловались на сбои в работе «Яндекс.Еда» и Delivery

Елена Прошина

В работе сервисов доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery наблюдаются сбои. Об этом пишут «Известия».

Пользователи пожаловались на сбои в работе «Яндекс.Еда» и Delivery
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При попытке сделать заказ в Москве, сервисы выдают сообщение: «Часть ресторанов временно недоступны».

Ранее пользователи мобильных приложений «Яндекс Go» и Uber столкнулись с проблемами при попытке вызвать такси в Москве. У клиентов всплывали сообщения: «Неизвестная ошибка» и «Не удалось вызвать Uber».

Напомним, 8 декабря наблюдались сбои в работе сервиса «Яндекс. Навигатор». Отмечалось, что приложение неверно определяло расположение машин в центре столицы. Позднее в компании сообщили, что ошибки в определении геопозиции не были связаны со сбоями в работе самой площадки. Такие проблемы, как правило, происходят из-за сбоев в работе GPS.

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