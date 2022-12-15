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26 минут назад

Блогер Артемий Лебедев заявил, что Apple передаст ФБР доступ к данным владельцев iPhone

Газета.Ruиещё 2

Популярный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что новая система шифрования данных от Apple для защиты облачного сервиса iCloud от хакеров все равно будет доступна американским спецслужбам, в том числе ФБР. Свое мнение о планах компании из Купертино он высказал в ролике на YouTube.

Лебедев заподозрил Apple в передаче данных пользователей спецслужбам США
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Apple так поступила, потому что в ФБР сказали, что текущая система дырявая, и предложили сделать нормальную, к которой доступ будет только у них. Но всем скажут, что ни у кого туда доступа нет», — отметил блогер.

По словам Лебедева, владельцев iPhone попытаются убедить, что «так все *** (очень) защищенно, супермегаприватно».

«Пока что у Apple получается проводить этот фокус так, что люди ему верят. Предположить, что у американских спецслужб нет доступа везде — это смехотворно», — уверен дизайнер.

Он заключил, что история технологий показывает, что у американских спецслужб всегда имеется доступ к данным пользователей сервисов, когда им это необходимо для расследований.

Ранее сообщалось, что Apple планирует значительно расширить свои методы шифрования данных, а новая система получит название Advanced Data Protection. Утверждалось, что сама Apple и правоохранительные органы не будет иметь к ней доступ даже при наличии ордера.

При этом в ФБР позже раскритиковали действия Apple и заявили, что Advanced Data Protection будет препятствовать эффективному противодействию преступникам.

Наука и техника,Артемий Лебедев,Apple,ФБР,
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