Лебедев заподозрил Apple в передаче данных пользователей спецслужбам США

Популярный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что новая система шифрования данных от Apple для защиты облачного сервиса iCloud от хакеров все равно будет доступна американским спецслужбам, в том числе ФБР. Свое мнение о планах компании из Купертино он высказал в ролике на YouTube.

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«Apple так поступила, потому что в ФБР сказали, что текущая система дырявая, и предложили сделать нормальную, к которой доступ будет только у них. Но всем скажут, что ни у кого туда доступа нет», — отметил блогер.

По словам Лебедева, владельцев iPhone попытаются убедить, что «так все *** (очень) защищенно, супермегаприватно».

«Пока что у Apple получается проводить этот фокус так, что люди ему верят. Предположить, что у американских спецслужб нет доступа везде — это смехотворно», — уверен дизайнер.

Он заключил, что история технологий показывает, что у американских спецслужб всегда имеется доступ к данным пользователей сервисов, когда им это необходимо для расследований.

Ранее сообщалось, что Apple планирует значительно расширить свои методы шифрования данных, а новая система получит название Advanced Data Protection. Утверждалось, что сама Apple и правоохранительные органы не будет иметь к ней доступ даже при наличии ордера.