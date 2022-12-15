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24 минуты назад

Повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" произошло 15 декабря

ТАСС

Повреждение внешней обшивки пилотируемого корабля "Союз МС-22", пристыкованного к МКС, произошло в четверг. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

Стало известно о повреждении обшивки космического корабля "Союз"
Фото: NASANASA

"По предварительной информации, в четверг, 15 декабря, произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-22", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в госкорпорации, позже экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, который сообщил о падении давления в системе охлаждения.

"Визуальный осмотр подтвердил утечку, после чего было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности членами экипажа российского сегмента Международной космической станции Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным", - добавили там.

Выход российских космонавтов в открытый космос отменили по технической причине

Все системы МКС и пристыкованного к ней корабля "Союз МС-22" работают в штатном режиме, экипаж находится в безопасности.

"На данный момент все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности. После анализа ситуации будет принято решение по дальнейшим действиям как специалистов на Земле, так и членов экипажа российского сегмента МКС", - сообщили там.

Специалисты на Земле приступили к изучению изображений корабля "Союз МС-22", из-за которого был отменен выход в открытый космос.

"В целях установления причин произошедшего российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе, установленном на многофункциональном лабораторном модуле, провела фотографирование и видеосъемку внешней поверхности корабля. Данные переданы на Землю, специалисты приступили к изучению изображений", - заявили в организации.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Анна Кикина,Сергей Прокопьев,
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