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58 минут назад

Отчет компании Thales: 33% всех пользователей интернета являются жертвами утечек данных

Газета.Ru

Около 33% всех пользователей интернета становились жертвами утечки личных данных. Об этом говорится в отчете аналитической компании Thales.

У каждого третьего пользователя интернета украли личные данные
Фото: Газета.руГазета.ру

В документе указано, что 82% пользователей, чья информация была украдена, пожаловались на ухудшение качества жизни после потери конфиденциальных данных. Наибольшее недоверие к онлайн-покупкам из-за таких случаев испытывают жители Франции, Великобритании и Австралии.

По данным Thales, около 11% компаний медлят с тем, чтобы сообщить о взломе и краже данных их пользователей. В отчете указано, что каждая десятая фирма заявляет об инциденте примерно через полгода, а каждая двадцатая — может держать в тайне кражу данных и до одного года.

При этом 54% опрошенных уверены, что компании и сервисы должны использовать дополнительные меры защиты, такие как шифрование данных и двухфакторная аутентификация. Больше всего пользователей (42%) оказались довольны защитой данных в банках.

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