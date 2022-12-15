У каждого третьего пользователя интернета украли личные данные

Около 33% всех пользователей интернета становились жертвами утечки личных данных. Об этом говорится в отчете аналитической компании Thales.

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В документе указано, что 82% пользователей, чья информация была украдена, пожаловались на ухудшение качества жизни после потери конфиденциальных данных. Наибольшее недоверие к онлайн-покупкам из-за таких случаев испытывают жители Франции, Великобритании и Австралии.

По данным Thales, около 11% компаний медлят с тем, чтобы сообщить о взломе и краже данных их пользователей. В отчете указано, что каждая десятая фирма заявляет об инциденте примерно через полгода, а каждая двадцатая — может держать в тайне кражу данных и до одного года.