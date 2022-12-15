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54 минуты назад

В DevJobsScanner нашли самый востребованный язык программирования из более 12 млн вакансий

Газета.Ru

Сервис DevJobsScanner определи восемь самых востребованных языков программирования, проанализировав более 12 млн вакансий разработчиков, опубликованных с октября 2021-го по ноябрь 2022-го. Итоги опубликованы на сайте компании.

Назван самый востребованный язык программирования
Фото: Газета.руГазета.ру

Из вакансий за последние 14 месяцев сервис выбрал только те, для которых требовался язык программирования. Таким образом специалисты и определили, какие языки программирования из более 200 существующих наиболее важны для работодателей в настоящее время.

Самым востребованным языком программирования был определен JavaScript/TypeScript. По данным DevJobsScanner, его знание требуется у более 800 тыс. вакансий (31%). На втором месте Python — 515 тыс. вакансий (20%), а на третьем Java — 443 тыс. (15,2%).

Другие популярные у программистов языки не попали в топ-10. Например, Kotlin оказался на 11-м месте, Dart — на 12-м, а Swift и Objective-C — на 15-м и 25-м соответственно. В топ-10 вошли такие языки программирования, как C#, PHP, C/C++, Ruby, Go, SQL, Scala.

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