Назван самый востребованный язык программирования

Сервис DevJobsScanner определи восемь самых востребованных языков программирования, проанализировав более 12 млн вакансий разработчиков, опубликованных с октября 2021-го по ноябрь 2022-го. Итоги опубликованы на сайте компании.

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Из вакансий за последние 14 месяцев сервис выбрал только те, для которых требовался язык программирования. Таким образом специалисты и определили, какие языки программирования из более 200 существующих наиболее важны для работодателей в настоящее время.

Самым востребованным языком программирования был определен JavaScript/TypeScript. По данным DevJobsScanner, его знание требуется у более 800 тыс. вакансий (31%). На втором месте Python — 515 тыс. вакансий (20%), а на третьем Java — 443 тыс. (15,2%).