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12 минут назад

Science Advances: предки человека научились ходить, не спускаясь с деревьев

FBM.ruиещё 1

Антропологи из Калифорнийского университета доказали, что прямохождение у первых людей развилось на деревьях. Их исследовательская работа опубликована в журнале Science Advances.

Антропологи опровергли теорию о переходе к хождению на двух ногах
Фото: FBM.ruFBM.ru

Специалисты на протяжении 15 месяцев наблюдали за 13 особями диких шимпанзе на западе Танзании. Среда обитания данных обезьян – это саванна с небольшим количеством деревьев и отдельными участками густого леса. Ученые предполагают, что примерно в такой среде эволюционировали и люди.

Исследователи отметили, то свыше 85% случаев передвижения шимпанзе на двух ногах происходило непосредственно на деревьях, которых было не так уже и много. В связи с этим специалисты и предположили, что древние люди также развили возможность прямохождения именно на деревьях.

Специалисты считают, что отступление лесов в эпоху позднего миоцена-плиоцена примерно 5 млн. лет назад, плюс, открытые места обитания саванн, в реальности не являлись катализатором эволюции.

«Деревья оставались важным для эволюции человека фактором — поиск пищи с помощью деревьев, вероятно, является движущей силой этого процесса», — говорят ученые.

В своих дальнейших исследованиях эксперты хотят выяснить, почему именно человек стал первым полноценно прямоходящим приматом.

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