Минцифры усилит контроль за спам-звонками

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило операторам связи для борьбы со спамом внедрить новый механизм для блокировки автообзвона до подтверждения цели вызова. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

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«Если операторы связи реализуют механизм, навязчивой телефонной рекламы станет меньше», — утверждают в министерстве.

В сообщении поясняется, что автообзвоном называется способ дозвона по случайным номерам до абонентов. Звонок делает программа, причем одномоментно она может совершать свыше 300 звонков. Если абонент берет трубку, он услышит заранее записанное голосовое сообщение либо его переключают на человека.

«Блокировка коснётся именно автообзвона — его оператор связи может определить при помощи специального софта» — сказано в заявлении.

По мнению компаний, нововведение может стать препятствием как для для спама, так и для мошенников.

Как пояснили в ведомстве, операторы также смогут сообщать абонентам, какая именно компания им звонит. На экране телефона отразится номер и подпись, к примеру медцентр, банк или другое.

Минцифры предлагает сделать услугу бесплатной и встроенной по умолчанию.

В октябре Минцифры подготовило проект изменений в закон «О связи», который позволит бороться с телефонным спамом, на который часто жалуются жители России.