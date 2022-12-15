Историки поняли, какой вид птиц был изображен на египетской фреске

Историки из Оксфордского и Кембриджского университетов установили, что на 3300-летней фреске с птицами и зеленью из царского дворца в городе Амарна были изображены сизые голуби, которые до сих пор обитают в Египте . Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

Примерно между 1353 г. до н.э. и 1336 г. до н.э. фараон Эхнатон (отец царя Тутанхамона ) правил Египтом. Именно он построил новую столицу под названием Ахетатон (Амарна) примерно в 300 км к югу от Каира. В ней он построил северный дворец, в котором и была найдена картина между 1923 и 1925 годами. Изображение было очень хрупким и исследователи сделали его копию – сейчас оригинала больше не существует, сохранить его не удалось. Вероятно, в комнате с изображением птиц царская семья отдыхала.