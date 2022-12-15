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1 час назад

Историки поняли, какой вид птиц был изображен на египетской фреске

Газета.Ru

Историки из Оксфордского и Кембриджского университетов установили, что на 3300-летней фреске с птицами и зеленью из царского дворца в городе Амарна были изображены сизые голуби, которые до сих пор обитают в Египте. Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

Историки поняли, какой вид птиц был изображен на египетской фреске
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Примерно между 1353 г. до н.э. и 1336 г. до н.э. фараон Эхнатон (отец царя Тутанхамона ) правил Египтом. Именно он построил новую столицу под названием Ахетатон (Амарна) примерно в 300 км к югу от Каира. В ней он построил северный дворец, в котором и была найдена картина между 1923 и 1925 годами. Изображение было очень хрупким и исследователи сделали его копию – сейчас оригинала больше не существует, сохранить его не удалось. Вероятно, в комнате с изображением птиц царская семья отдыхала.

Команда изучила копию произведения искусства и использовала ранее опубликованные орнитологические и таксономические исследования для идентификации птиц. По словам исследователей, фреска была максимально детализирована и проблем с идентификацией видов птиц ученые не испытывали. Многие из изображенных птиц являются сизыми голубями (Columba livia), но есть также изображения зимородка-пестрого (Ceryle rudis), красноспинного сорокопута (Lanius collurio) и белой трясогузкой (Motacilla alba).

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