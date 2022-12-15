Поклонникам Android посоветовали отказаться от покупки Samsung Galaxy S23

Авторитетный инсайдер, известный под ником Ice Universe, посоветовал поклонникам смартфонов от Samsung не покупать Galaxy S23. В своем Twitter источник объяснил, что гаджет будет плохо работать у пользователей из-за некачественной системы охлаждения.

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Он указал, что в базовой версии Galaxy S23 не будет испарительной камеры, из-за чего охлаждение процессора SoC Snapdragon 8 Gen 2 не будет работать на достойном уровне.

«Не хотелось бы, чтобы Samsung экономила на том, что связано со стабильностью производительности смартфона и работы ее ОС», — написал он.

По словам инсайдера, сумевшего ознакомиться с вскрытым смартфоном, похожая проблема была и у Galaxy S22 — в нем тоже не было испарительной камеры. При этом в более дорогих моделях линейки этого года, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra, испарительные камеры имеются.