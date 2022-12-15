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1 час назад

Инсайдер объяснил, почему смартфон Samsung Galaxy S23 будет плохо работать у пользователей

Газета.Ru

Авторитетный инсайдер, известный под ником Ice Universe, посоветовал поклонникам смартфонов от Samsung не покупать Galaxy S23. В своем Twitter источник объяснил, что гаджет будет плохо работать у пользователей из-за некачественной системы охлаждения.

Поклонникам Android посоветовали отказаться от покупки Samsung Galaxy S23
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он указал, что в базовой версии Galaxy S23 не будет испарительной камеры, из-за чего охлаждение процессора SoC Snapdragon 8 Gen 2 не будет работать на достойном уровне.

«Не хотелось бы, чтобы Samsung экономила на том, что связано со стабильностью производительности смартфона и работы ее ОС», — написал он.

По словам инсайдера, сумевшего ознакомиться с вскрытым смартфоном, похожая проблема была и у Galaxy S22 — в нем тоже не было испарительной камеры. При этом в более дорогих моделях линейки этого года, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra, испарительные камеры имеются.

Ice Universe заключил, что во всех смартфонах будущей линейки Galaxy S23 нужны испарительные камеры уровня китайских флагманов-конкурентов, таких как Xiaomi 13, iQOO 11 и Vivo X90.

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