Опасность разгерметизации российского «Союза МС-22» оценили

«Ситуация такая, что экипаж остался без спасательных шлюпок, которым и был корабль "Союз МС-22". Это серьезная угроза. Если выйдет из строя что-то еще, а такие вещи случались, то космонавты останутся без спасения. А это никак недопустимо», — сообщил Моисеев.