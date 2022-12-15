Маск заявил о слежке сумасшедшего сталкера за его сыном

Глава соцсети Twitter и основатель Tesla Илон Маск заявил, что за его двухлетним сыном X Æ A-12 велась слежка, когда ребенок находился в одном из автомобилей бизнесмена. Об этом миллиардер написал в Twitter.

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«Ночью в Лос-Анджелесе за машиной, в которой был Маленький Икс, следил сумасшедший сталкер. Тот думал, что в машине нахожусь я. Он заблокировал движение авто и забрался на капот», — рассказал Маск.

По словам бизнесмена, он также подал в суд на студента Университета Центральной Флориды Джека Суини и организации, которые, по версии миллиардера, поддерживали причинение вреда его семье.