В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
17 минут назад

Илон Маск рассказал, как "сумасшедший сталкер" выследил машину с его двухлетним сыном

Газета.Ru

Глава соцсети Twitter и основатель Tesla Илон Маск заявил, что за его двухлетним сыном X Æ A-12 велась слежка, когда ребенок находился в одном из автомобилей бизнесмена. Об этом миллиардер написал в Twitter.

Маск заявил о слежке сумасшедшего сталкера за его сыном
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Ночью в Лос-Анджелесе за машиной, в которой был Маленький Икс, следил сумасшедший сталкер. Тот думал, что в машине нахожусь я. Он заблокировал движение авто и забрался на капот», — рассказал Маск.

По словам бизнесмена, он также подал в суд на студента Университета Центральной Флориды Джека Суини и организации, которые, по версии миллиардера, поддерживали причинение вреда его семье.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт с данными о передвижениях личного самолета Илона Маска. Суини ведет аккаунт с 2020 года. По словам студента, он получил сообщение о приостановке действия профиля за нарушение правил сообщества.

Наука и техника,Илон Маск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители