Названы три способа спасти кабель для зарядки iPhone от поломки

Оригинальные кабели для зарядки смартфонов iPhone можно спасти от поломки с помощью подручных средств. Об этом сообщили техноблогеры на портале «Палач».

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Самый простой — пружинка из авторучек, которая позволяет извлекать и прятать стержень. Авторы объяснили, что нужно подцепить кончиком ножа крайний завиток пружинки и закрепить его за провод. «В итоге у вас получится копеечная система, которая защитит провод от перегиба и скручивания», — отметили техноблогеры.

Второй способ — с использованием термоусадочных трубок из полимеров. По словам блогеров, подобные аксессуары можно найти на маркетплейсах и в строительных магазинах.

«Диаметр трубки должен быть чуть больше диаметра провода — чтобы трубку можно было натянуть на кабель. Затем достаем фен и прогреваем нашу поделку. От потока горячего воздуха материал сожмется и «обхватит» кабель», — рассказали авторы.

Третий способ — обтянуть

кабель вощеным шнуром. Затем необходимо обтянуть кабель у края соединения со штекером несколькими слоями вощеного шнура.

«В итоге получается около двух сантиметров достаточно плотной красивой шнуровки», — заключили техноблогеры.