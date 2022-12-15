Google назвала лучшие расширения Chrome в 2022 году

Американская компания Google опубликовала список лучших расширений для популярного браузера Chrome в 2022 году. В корпорации выбрали победителей по четырем категориям, сообщается в официальном блоге.

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Лучшими расширениями в категории «Продуктивность» оказались такие мини-программы, как Tango (автоматически записывает действия пользователя для создания обучающих видео), SwiftRead (приложение для повышения скорости чтения) и Liner (позволяет выделять, сохранять, упорядочивать и получать рекомендации по прочитанным материалам).

Также в список вошли Compose AI (инструмент для написания программ на базе искусственного интеллекта), Visbug (позволяет дизайнерам вносить изменения в текст и изображения на сайтах) и Check US Visa Slots (позволяет проверить наличие открытых окон для записи на получение американской визы).

В категорию «Фокус» вошли Workona Tab Manager (помогает управлять множеством вкладок) и CrXMouse Chrome Gestures (создает ярлыки для перехода на определенные сайты кликом мыши).