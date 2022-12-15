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1 час назад

Запуск ракеты SpaceX со спутником SWOT отложили после обнаружения влаги в двигателях

ТАСС

Запуск ракеты-носителя компании SpaceX со спутником SWOT (Surface Water and Ocean Topography, "Топография водоемов на поверхности и океана") в рамках совместной франко-американской миссии перенесен на сутки. Об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск ракеты SpaceX отложили после обнаружения влаги в двигателях
Фото: SpaceXSpaceX

Запуск должен был состояться в четверг с площадки на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 03:46 по местному времени (14:46 мск). NASA вынуждено было перенести его ровно на сутки после того, как специалисты обнаружили влагу в двух из девяти двигателей первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. Ранее она использовалась в пяти запусках, сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю.

"Специалисты уже проинспектировали двигатели, но возьмут дополнительное время на оценку данных и их анализ перед попыткой запуска", - указывается в заявлении NASA. При этом в ведомстве отметили, что спутник SWOT в порядке, а погодные условия для запуска в пятницу остаются благоприятными.

SWOT является совместной миссией NASA и Национального центра космических исследований (CNES) Франции. В ней также принимают участие Канадское космическое агентство (CSA) и Космическое агентство Соединенного Королевства (UKSA). Как указывается на сайте NASA, новый спутник позволит наиболее точно определить уровень Мирового океана, а также лучше понять механизмы круговорота воды в природе и улучшить контроль за водными ресурсами на планете.

Наука и техника,SpaceX,Роскосмос,NASA,
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