Выход российских космонавтов в открытый космос отменили по технической причине

"У нас произошла разгерметизация внешнего контура СОТР (система обеспечения теплового режима) корабля. Пытаемся разобраться в ситуации, пытаемся снять дополнительную телеметрию и посмотреть, насколько все критично, ребята в курсе", - сказал специалист в переговорах с космонавтом Анной Кикиной, при этом он подчеркнул, что внутри корабль остается герметичным.