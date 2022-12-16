В США запретили устанавливать TikTok на часть смартфонов

Накануне сенат США одобрил свежий законопроект. Он призван запретить использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах, принадлежащих федеральному правительству.

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Стоит отметить, что "закон о запрете TikTok на правительственных устройствах", который был ранее представлен сенатором-республиканцем Джошем Хоули, был поддержан единогласно.

TikTok — это троянский конь Коммунистической партии Китая. Это серьёзная угроза безопасности для Соединенных Штатов <...> Штаты по всей территории США запрещают TikTok на правительственных устройствах. Пришло время Джо Байдену и демократам помочь сделать то же самое. Джош Хоули