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26 минут назад

Индийский ученый разрешил многовековую проблему санскрита

Газета.Ru

Ученый из Кембриджского университета Риши Раджпопат нашел решение многовековой грамматической загадки санскрита, сделав возможным обучение компьютеров санскриту. Об этом сообщает EurekAlert!.

Индийский ученый разрешил многовековую проблему санскрита
Фото: APAP

Около 500 г. до н. э. древнеиндийский лингвис Панини создал свод из четырех тысяч правил, описывающих фонетику, морфологию и синтаксис санскрита.

При этом Панини использовал привычные нам понятия, например, суффиксы. Но существовала проблема: часто два или более правил можно было применить одновременно. Сам Панини разработал метаправило, которое позволяет выбрать из двух правил, но за последние 2500 лет ученые не смогли расшифровать его.

Традиционно ученые интерпретировали его следующим образом: в случае конфликта между двумя правилами равной силы побеждает правило, которое следует позже в последовательном порядке грамматики. Автор нового метаправила показал, что Панини на самом деле имел в виду, что нужно выбирать правило, применимое к правой стороне слова. Благодаря открытию ученого, теперь существует четкий алгоритм, который позволяет генерировать грамматически правильные слова на санскрите.

Санскрит — древний индоевропейский язык из Южной Азии. Хотя сегодня в Индии на санскрите говорят только около 25 тысяч человек, санскрит был и остается средством, с помощью которого веками передавалась большая часть величайшей индийской науки, философии и поэзии.

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