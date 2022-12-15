Россия разместит в Венесуэле наземную станцию ГЛОНАСС

Россия и Венесуэла подписали контакт о размещении на венесуэльской территории наземной станции ГЛОНАСС. Соответствующая договоренность была достигнута по итогам прошедшего в Каракасе заседания межправительственной комиссии двух стран.

Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве в области морского транспорта. Москва и Каракас также будут сотрудничать в сфере информационно-коммуникационных технологий и здравоохранении, пишет РИА Новости. Налоговые службы двух стран планируют совместно работать по противодействию преступлениям в области таможенных правонарушений и контрабанды.