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46 минут назад

Россия разместит в Венесуэле наземную станцию ГЛОНАСС

ТК «Звезда»иещё 2

Россия и Венесуэла подписали контакт о размещении на венесуэльской территории наземной станции ГЛОНАСС. Соответствующая договоренность была достигнута по итогам прошедшего в Каракасе заседания межправительственной комиссии двух стран.

Россия разместит в Венесуэле наземную станцию ГЛОНАСС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве в области морского транспорта. Москва и Каракас также будут сотрудничать в сфере информационно-коммуникационных технологий и здравоохранении, пишет РИА Новости. Налоговые службы двух стран планируют совместно работать по противодействию преступлениям в области таможенных правонарушений и контрабанды.

Ранее стало известно, что Российская Федерация и Республика Венесуэла работают над проектом использования российских платежных инструментов в латиноамериканском государстве, при этом один венесуэльский банк уже находится в процессе интеграции с платежной системой «Мир».

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