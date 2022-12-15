Названы главные космические достижения 2022 года

Это уже вторая фотография черной дыры. Тремя годами ранее астрономы смогли предъявить миру впечатляющее изображение мощного коллапсара в центре гигантской галактики M87. Но теперь ученые получили изображение "домашней" черной дыры, вокруг которой вращается наша галактика Млечный путь.

Фото: NASA NASA

Еще несколько лет назад эта задача казалась невыполнимой: Стрелец A* – так называется этот объект – хоть и находится к нам гораздо ближе, но закрыт от нас буквально триллионами звезд. Астрономы использовали технологию под названием радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами (VLBI). По сути, это сеть разнесенных на большое расстояние антенн, которые вместе образуют радиотелескоп размером со всю нашу планету.

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Собрав и обработав несколько миллионов гигабайт данных, ученые получили картинку – темное пятно на фоне аккреционного диска. Саму черную дыру, как многие знают, нельзя ни сфотографировать, ни увидеть. Ее можно наблюдать только в виде тени на фоне более яркой окружающей материи.

Стрелец A* – это объект, превышающий по массе наше Солнце в четыре миллиона раз. Его радиус составляет около 7 миллионов километров, расстояние до нашей солнечной системы – примерно 26 тысяч световых лет. Открытие подтвердило теорию, что сверхмассивные черные дыры располагаются в центрах галактик.

Самый мощный из орбитальных телескопов был запущен еще в декабре 2021 года. Но для того чтобы он начал передавать на Землю полноценные данные, потребовалось несколько месяцев настройки. Проблем добавил и микрометеорит, пробивший насквозь одну из зеркальных панелей. Лишь в середине лета аппарат начал передавать полноценные данные, которые сразу же стали настоящей научной сенсацией.

Первое изображение, Deep Field SMACS 0723, показало массивное скопление галактик, какими они были 13 миллиардов лет назад – практически во времена зарождения. На нем видны артефакты гравитационного линзирования: скопление собственной гравитации искажает лучи света, отчего изображение некоторых галактик растягивается в линии. Уэбб смог сделать этот снимок всего за несколько часов.

Для сравнения: Хабблу на это потребовалось несколько недель, и при этом картинка получилась куда менее детализированной. За полгода работы Джеймс Уэбб сделал множество невероятных снимков и продолжит эту работу еще как минимум 10 лет.

Новые астероиды открывают десятками в неделю, и не приходится сомневаться, что рано или поздно один из них столкнется с Землей. Если его масса окажется достаточно большой, удар может иметь катастрофические последствия.

Человечеству обязательно придется разрабатывать стратегию планетарной защиты. И чем раньше мы за это возьмемся, тем лучше. Миссия DART (Double Asteroid Redirection Test) была разработана, чтобы проверить, способно ли столкновение с космическим аппаратом хоть как-то повлиять на орбиту "небесного булыжника".

Была выбрана пара астероидов – крупный Дидимос и вращающийся вокруг него менее массивный Диморфос. Зонд, разогнавшийся до скорости около 6,6 км/с, врезался во второе небесное тело с таким расчетом, чтобы замедлить его вращение вокруг первого.

В NASA полагали, что эксперимент можно будет считать удачным, если период обращения увеличится хотя бы на 7–10 минут. Там же комментировали, что это похоже на "попытку остановить несущийся автомобиль теннисным мячиком". В результате столкновения Диморфос замедлился на целых полчаса. Но это убедило ученых, что защищать Землю от метеоритов можно, корректируя их орбиты ударами зондов.

Уже никто не сомневается, что первым внеземным объектом, который колонизирует человечество, станет Луна. Спустя десятилетия после первой высадки человека на наш естественный спутник была разработана программа "Артемида", первый этап которой успешно завершился в конце 2022 года.

Суммарно миссия "Артемида-1" заняла 25 дней. 16 ноября сверхтяжелая ракета-носитель SLS вывела корабль "Орион" в космос. Кроме него были отправлены 10 микроспутников-кубсатов, но некоторые из них не смогли завершить программу.

"Орион" же совершил два близких облета Луны, а также пробыл неделю на окололунной орбите, проводя различные эксперименты. Кроме научной аппаратуры, на борту корабля находились два манекена в человеческий рост, дрожжи, водоросли, грибки и семена растений. 11 декабря посадочная капсула корабля приводнилась в Тихом океане недалеко от острова Гуадалупе. Следующий этап программы – облет Луны экипажем из четырех человек, он запланирован на 2024 год.

Наука и технологии развиваются по экспоненте, и каждый следующий год приносит людям едва ли не больше знаний, чем все предыдущие. Надеемся, что и 2023 год никого не разочарует.