Помогает ли зубная паста избавиться от царапин на экране смартфона

Народные умельцы богаты на различные советы, связанные с восстановлением смартфонов. Один из них — поместить в рис упавший в воду телефон.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Другой — возвращение товарного вида экрану устройства при помощи зубной пасты. Якобы, если отполировать им дисплей, то имеющиеся царапины пропадут.

Именно этот лайфхак решила проверить Xiaomi. Компания провела эксперимент, который показал, что зубная паста делает только хуже:

Она не только не избавляет от царапин, но также удаляет со стекла олеофобное покрытие. Это значит, что экран будет сильнее пачкаться и сложнее очищаться.