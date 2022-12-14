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12 минут назад

Xiaomi проверила, помогает ли зубная паста избавиться от царапин на экране смартфона

Ferra.ru

Народные умельцы богаты на различные советы, связанные с восстановлением смартфонов. Один из них — поместить в рис упавший в воду телефон.

Помогает ли зубная паста избавиться от царапин на экране смартфона
Фото: ferra.ruferra.ru

Другой — возвращение товарного вида экрану устройства при помощи зубной пасты. Якобы, если отполировать им дисплей, то имеющиеся царапины пропадут.

Именно этот лайфхак решила проверить Xiaomi. Компания провела эксперимент, который показал, что зубная паста делает только хуже:

Она не только не избавляет от царапин, но также удаляет со стекла олеофобное покрытие. Это значит, что экран будет сильнее пачкаться и сложнее очищаться.

Также китайский производитель выяснил, что рис никак не помогает спасти смартфон после контакта с водой. Более того, он способен застрять в разъёмах, в том числе в порте зарядки.

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