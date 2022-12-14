Минцифры не поддержит запрет на удаленную работу в IT-компаниях за рубежом

Минцифры РФ не поддерживает введение законодательного запрета на удаленку в IT-компаниях для находящихся за границей сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В Минцифры подчеркнули, что введение тотального запрета на законодательном уровне может снизить темпы развития цифровых платформ и решенией.

«В итоге [эта мера] может негативно сказаться на их конкурентоспособности», - уточнили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что задачей ведомства является использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов.