Минцифры не поддержит запрет на удаленную работу в IT-компаниях за рубежом

Минцифры РФ не поддерживает введение законодательного запрета на удаленку в IT-компаниях для находящихся за границей сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Минцифры подчеркнули, что введение тотального запрета на законодательном уровне может снизить темпы развития цифровых платформ и решенией.
«В итоге [эта мера] может негативно сказаться на их конкурентоспособности», - уточнили в ведомстве.
В министерстве пояснили, что задачей ведомства является использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов.
По оценке экспертов Минцифры, в дальнейшем «победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры». Они находятся, в том числе, и за границей, резюмировали в ведомстве.