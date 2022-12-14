Российские хакеры узнали, сколько солдат Украина считает пропавшими без вести

Хакеры из российской кибергруппировки Anarchist Kombatant взломали служебный архив начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шаптала. В базе данных была обнаружена информация о погибших военнослужащих украинской армии, которые признаны пропавшими без вести.

Все данные генералу Шапталу передал кадровый центр ВСУ. Речь идёт о 35382 украинских солдатах и офицерах. Генштабу ВСУ об этом стало известно ещё 30 ноября.