Российские хакеры узнали, сколько солдат Украина считает пропавшими без вести

Хакеры из российской кибергруппировки Anarchist Kombatant взломали служебный архив начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шаптала. В базе данных была обнаружена информация о погибших военнослужащих украинской армии, которые признаны пропавшими без вести.
Все данные генералу Шапталу передал кадровый центр ВСУ. Речь идёт о 35382 украинских солдатах и офицерах. Генштабу ВСУ об этом стало известно ещё 30 ноября.
Большая часть погибших военнослужащих, числящихся пропавшими без вести, относится к Сухопутным силам, личные данные этих военных заняли 667 листов записей. Кроме них, 546 листов относятся к участникам территориальной обороны, 398 — к десантно-штурмовым подразделениям, 316 — к силам специальных операций (ССО), 242 — к военно-морским силам.