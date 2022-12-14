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1 час назад

Российские хакеры узнали, сколько солдат Украина считает пропавшими без вести

Ferra.ru

Хакеры из российской кибергруппировки Anarchist Kombatant взломали служебный архив начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шаптала. В базе данных была обнаружена информация о погибших военнослужащих украинской армии, которые признаны пропавшими без вести.

Российские хакеры узнали, сколько солдат Украина считает пропавшими без вести
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Все данные генералу Шапталу передал кадровый центр ВСУ. Речь идёт о 35382 украинских солдатах и офицерах. Генштабу ВСУ об этом стало известно ещё 30 ноября.

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Большая часть погибших военнослужащих, числящихся пропавшими без вести, относится к Сухопутным силам, личные данные этих военных заняли 667 листов записей. Кроме них, 546 листов относятся к участникам территориальной обороны, 398 — к десантно-штурмовым подразделениям, 316 — к силам специальных операций (ССО), 242 — к военно-морским силам.

Наука и техника,Генштаб,
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