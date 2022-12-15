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15 минут назад

YouTube начнёт блокировать пользователей за оскорбительные комментарии

Чемпионат.comиещё 1

Крупные технологические компании продолжают бороться с оскорбительным поведением в интернете. На днях Google представила новую систему отслеживания комментариев на YouTube, которая будет предупреждать пользователя о том, что его сообщения нарушают принципы сообщества портала. Если человек продолжит оставлять токсичные комментарии, то система заблокирует его на 24 часа. При желании пользователь сможет обжаловать решение сайта.

YouTube начнёт блокировать за оскорбительные комментарии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Первое время новая система модерации будет работать только в комментариях на английском языке. В дальнейшем она получит поддержку множества других языков и сможет отслеживать не только комментарии, но и сомнительные названия, а также описания к роликам.

В своём обращении администрация YouTube заявила, что новая система модерации призвана защитить авторов и других пользователей от потока негатива в Сети. Когда-то по этой же причине сайт скрыл количество дизлайков под видео — и это очень не понравилось обычным зрителям.

Наука и техника,Google,
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