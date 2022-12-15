YouTube начнёт блокировать за оскорбительные комментарии

Крупные технологические компании продолжают бороться с оскорбительным поведением в интернете. На днях Google представила новую систему отслеживания комментариев на YouTube, которая будет предупреждать пользователя о том, что его сообщения нарушают принципы сообщества портала. Если человек продолжит оставлять токсичные комментарии, то система заблокирует его на 24 часа. При желании пользователь сможет обжаловать решение сайта.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Первое время новая система модерации будет работать только в комментариях на английском языке. В дальнейшем она получит поддержку множества других языков и сможет отслеживать не только комментарии, но и сомнительные названия, а также описания к роликам.