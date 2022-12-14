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21 минуту назад

Twitter заблокировал отслеживавший самолет Маска аккаунт

Lenta.ruиещё 2

Соцсеть Twitter заблокировала аккаунт, в котором отслеживались передвижения личного самолета ее владельца, американского предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Twitter заблокировал отслеживавший самолет Маска аккаунт
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На странице @ElonJet появилось сообщение с надписью «учетная запись заблокирована за нарушения правил платформы». Студент Университета Центральной Флориды Джек Суини, который вел учетную запись с 2022 года, комментируя блокировку, заявил:

«Маск буквально сказал, что он ничего не будет делать, потому что он защищает свободу слова, но это полная противоположность его словам».

Суини добавил, что после входа в учетную запись он увидел сообщение:

"Ваша учетная запись заблокирована. После тщательной проверки мы пришли к выводу, что ваша учетная запись нарушила правила Twitter".

Учетная запись отслеживала перемещения частного самолета Маска, используя общедоступные данные о рейсе, и публиковала автоматические оповещения о них.

По словам Суини, Маск неоднократно связывался с ним и просил закрыть страницу. В начале 2022 года студент получил от предпринимателя предложение закрыть страницу за 5 тысяч долларов, однако он отказался от этой суммы, запросив 50 тысяч.

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