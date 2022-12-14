Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере космоса

Москва и Тегеран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере космоса. Об этом сообщает IRNA.

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По данным агентства, страны подписали меморандум сегодня, 14 декабря, в рамках XI выставки Iran AirShow, которая проходит на острове Киш. Документ подписали главы космических агентств Ирана и России Хасан Саларийе и Юрий Борисов.

По словам первого, меморандум включает в себя множество аспектов, в том числе сотрудничество в области совместного проектирования и строительства спутников зондирования и телекоммуникаций, развития для них необходимой инфраструктуры и проведения учебных курсов в сфере космоса.