SpaceX запустила ракету со спутником SWOT

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником SWOT (Surface Water and Ocean Topography). Трансляция ведется на сайте NASA.
Запуск был осуществлен в рамках совместной франко-американской миссии.
Ракета-носитель стартовала с площадки на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния в 03:46 по местному времени. Запуск был запланирован на четверг, однако его перенесли из-за технических проблем. Позднее в SpaceX заявили, что все системы ракеты-носителя исправны.
SWOT в ходе миссии должен исследовать мировой океан, лучше понять круговорот воды в природе и улучшить контроль за водными ресурсами на планете.
Ранее сообщалось, что у всех астронавтов, которые летали в космос, есть следы мутации. В общей сложности специалисты исследовали образцы 14 астронавтов NASA, которые летали в космос в 1998–2001 годах. Ученые посчитали, что индикатором мутации является избыток клеток крови, произошедших клонированием от одного образца. Такое состояние называют клональным кроветворением, но само по себе оно не является заболеванием.