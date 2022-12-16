В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
46 минут назад

Компания SpaceX запустила ракету со спутником SWOT

Москва24иещё 1

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником SWOT (Surface Water and Ocean Topography). Трансляция ведется на сайте NASA.

SpaceX запустила ракету со спутником SWOT
Фото: youtube.com/NASASpaceflightyoutube.com/NASASpaceflight

Запуск был осуществлен в рамках совместной франко-американской миссии.

Ракета-носитель стартовала с площадки на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния в 03:46 по местному времени. Запуск был запланирован на четверг, однако его перенесли из-за технических проблем. Позднее в SpaceX заявили, что все системы ракеты-носителя исправны.

SWOT в ходе миссии должен исследовать мировой океан, лучше понять круговорот воды в природе и улучшить контроль за водными ресурсами на планете.

Ранее сообщалось, что у всех астронавтов, которые летали в космос, есть следы мутации. В общей сложности специалисты исследовали образцы 14 астронавтов NASA, которые летали в космос в 1998–2001 годах. Ученые посчитали, что индикатором мутации является избыток клеток крови, произошедших клонированием от одного образца. Такое состояние называют клональным кроветворением, но само по себе оно не является заболеванием.

Наука и техника,SpaceX,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители