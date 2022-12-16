SpaceX запустила ракету со спутником SWOT

Ракета-носитель стартовала с площадки на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния в 03:46 по местному времени. Запуск был запланирован на четверг, однако его перенесли из-за технических проблем. Позднее в SpaceX заявили, что все системы ракеты-носителя исправны.

Ранее сообщалось, что у всех астронавтов, которые летали в космос, есть следы мутации. В общей сложности специалисты исследовали образцы 14 астронавтов NASA, которые летали в космос в 1998–2001 годах. Ученые посчитали, что индикатором мутации является избыток клеток крови, произошедших клонированием от одного образца. Такое состояние называют клональным кроветворением, но само по себе оно не является заболеванием.