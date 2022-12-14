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28 минут назад

iPhone вызвал помощь на место ДТП

Lenta.ru

В США зафиксировали случай спасения попавшего в дорожно-транспортное происшествие водителя благодаря iPhone. Об этом сообщает издание Appleinsider.

iPhone вызвал помощь на место ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Историю попавшей в аварию женщины рассказал на Reddit ее муж. Мужчина под ником unclescorpion заявил, что функция обнаружения ДТП сработала на смартфоне Apple его супруги, вызвала специальные службы и уведомила близких о происшествии. Участники ДТП были доставлены в больницу, где получили медицинскую помощь.

По словам посетителя Reddit, он разговаривал со своей женой по телефону, когда она возвращалась домой из магазина на своем автомобиле. Внезапно мужчина услышал звук удара и крик жены, а затем разговор прервался. «Через несколько секунд я получил уведомление с ее iPhone, в котором говорилось, что она попала в аварию, и указывалось ее точное местоположение», — сообщил пользователь сети. Оказалось, что водитель встречной машины пересек разделительную линию и протаранил автомобиль женщины.

Мужчина прибыл на место ДТП раньше экстренных служб и оказал жене первую помощь. По его словам, женщина сообщила его номер оказавшимся на месте очевидцам, но из-за стресса указала неправильный контакт.

Функция обнаружения ДТП доступна на смартфонах серии iPhone 14 и умных часах Apple Watch SE второго поколения, 8 и Ultra. В случае распознавание аварийной ситуации гаджет в автоматическом режиме позвонит в экстренные службы и известит родственников владельца устройства.

Ранее стало известно, что функция обнаружения ДТП iPhone 14 вызвала полицию на месте смертельного ДТП. Авария, в которой погибли шесть человек, произошла 2 октября, поздней ночью в американском городе Линкольн.

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