Ученые рассказали, почему хранение секретов заставляет людей плохо себя чувствовать

Хранение тайн может причинять людям психологический дискомфорт. Об этом сообщает пресс-служба Университета Тафтса.

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Исследование было проведено профессором Колумбийского университета Майклом Слепяном. В ходе продолжавшейся 10 лет работы он попросил 50 000 человек рассказать о том, что они скрывают, он обнаружил, что, когда люди хранят секреты, они склонны страдать физически и эмоционально. Люди, которые хранят больше секретов, сообщают, что их здоровье хуже, они получают меньше удовольствия от жизни, а их отношения с другими людьми строятся тяжелее, чем у людей, у которых меньше тайн.

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По словам Слепяна, большинство людей считают себя нравственными и хорошими, и когда они ведут себя не в соответствии с этим образом, они скрывают свои проступки от других.

«Чем более аморальным вы считаете свой секрет, тем больше он будет вызывать стыд, причиняющий страдания. Секреты могут заставить людей чувствовать себя изолированными и дистанцироваться других», — поясняет ученый.

Самые распространенные секреты касаются лжи, сексуального поведения, желаний и семьи. Каждый третий опрошенный ученым признавался в измене, причем не обязательно в нынешних отношениях. Треть от этого числа сказали, что всегда будут скрывать свои проступки. Еще треть заявила, что поделилась ею с третьей стороной. Остальные признались своему партнеру. Секреты некоторых людей заставляют их чувствовать себя виноватыми и верить, что они неправомерно избежали наказания, поясняет исследователь. В результате они наказывают себя, чтобы искупить свою вину, часто отказывая себе в удовольствии. Люди в такой ситуации могут брать на себя неприятные задачи, такие как уборка дома или физические упражнения.

«Это может заставить их чувствовать себя хорошо, но проблема в том, что пока их тайна остается тайной, они будут чувствовать, что продолжают избегать правосудия, и поэтому цикл самонаказания никогда не заканчивается», — говорит ученый.