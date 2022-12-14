Древнюю мозаику нашли в Императорской вилле в Неаполе

Итальянские археологи обнаружили древнюю мозаику в Императорской вилле римской эпохи. Ее возраст может превышать две тысячи лет, сообщает Heritage Daily.

Вилла находилась в Позиллипо – в римскую эпоху это был элитный пригород Неаполя (сейчас территория входит в городскую черту). Его название восходит к древнегреческому Pausílypon, что можно перевести как «передышка от тревог» или «избавление от боли».

Многие знатные римляне строили резиденции вдоль береговой линии Неаполитанского залива. Ведия Поллиона, или Императорская вилла, была одной из них. Ее возвели в I веке до нашей эры для политика и виноторговца Публия Ведия Поллиона. Одной из особенностей виллы был театр в древнегреческом стиле на две тысячи мест, расположенный на скалистом мысу с видом на залив.

Поллион был известен не только своим тонким художественным вкусом, но и жестокостью к рабам. Согласно исторической хронике, когда император Август обедал в гостях у политика, его виночерпий случайно разбил хрустальный бокал. Хозяин велел бросить его в пруд к хищным рыбам, но невольник стал просить милости у императора. Август заступился за виночерпия и велел даровать ему свободу.

Поллин умер в 15 году до нашей эры. Виллу он завещал императору, и тот воздвиг там колоннаду, известную как Портик Ливии. Строение оставалось в собственности римских владык вплоть до правления Адриана (умер в 138 году н.э.).

Во время раскопок археологи из Университета Востока в Неаполе обнаружили фрагмент напольной мозаики – крошечные белые тессеры с двойной черной рамкой. Мозаика украшала жилую комнату с видом на залив.

Исследования показали, что она датируется республиканским периодом истории Рима или (самое позднее) правлением Августа. Ученые пришли к выводу, что император намеренно старался скрыть мозаику, переделывая виллу после смерти ее владельца.